МедЗдрав

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МедЗдрав
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Вакцинация на дому
от COVID-19

Вакцинация на дому от COVID-19

Спутник V (1 компонент) - 1600 рублей!

Спутник Лайт - 3000 рублей!

Спутник V (1 компонент) - 1600 рублей!

Спутник Лайт - 3000 рублей!

Экспресс-тест на антиген

Оформите заявку на вакцинацию на дому прямо сейчас!

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Экспресс-тест на антиген

Филиалы медицинского центра в Москве и Московской области

Схема метро

Измайловский бульвар, д. 43

ул. Малая Семеновская, д. 15/17, стр. 7

ул. Подъемная, д. 10

ул. Старая Басманная, д. 7, стр. 1

ул. Ивантеевская, д. 21

ул. Менжинского, д. 29

ул. Полярная, д. 1, корп. 2

Северный бульвар, д. 3 корп. 2

ул. Генерала Кузнецова, д. 19, корп. 1

2-й Покровский проезд, д. 4, корп. 1

ул. Юных Ленинцев, д. 71, корп. 1, стр. 5

ул. Братиславская, д. 33

Луговой проезд, д. 6

ул. Краснодонская, д. 23, корп. 1

ул. Шарикоподшипниковская, д. 13, стр. 1

ул. Маршала Захарова, д. 10, корп. 1

ул. Ельнинская, д. 15, корп. 3

Можайский переулок, д. 5

Можайский переулок, д. 5

Университетский проспект, д. 5

ул. Академика Анохина, д. 9

ул. Голубинская, д. 16

ул. Адмирала Лазарева, д. 72

ул. Малая Юшуньская, д. 1, корп. 1

Нахимовский проспект, д. 65

ул. Авиационная, д. 66

мобильный комплекс «Ситимед»

ул. Беломорская, д. 26

Лубянский проезд, д. 27/1, стр. 1

ул. Неглинная, д. 15

ул. Неглинная, д. 15

ул. Колпакова, д. 30А

корпус 2027 (мобильный комплекс)

ул. Панфилова, д. 4

Красногорский бульвар, д. 11

ул. Школьная, д. 11

ул. Ленина, д. 63

микрорайон Янтарный, ул. Кольцевая, д. 24

ул. Центральная, д. 30А

О медицинском центре

МедЗдрав - это сеть медицинских центров, в которых Вы можете оформить официальные медицинские документы, сдать анализы на коронавирус, пройти вакцинацию. Все наши филиалы в Москве имеют необходимые государственные лицензии. Используем только современное оборудование.

На приеме у врача

Почему стоит сделать вакцинацию от COVID-19 именно у нас?

Доступные цены

Стоимость вакцинации - от 3000 рублей.

Экономия времени

Вакцинируйтесь в удобное Вам время.

Онлайн-запись

Вы можете оформить заявку на вакцинацию через сайт или по телефону.

Проверенные вакцины

«Спутник V» и «Спутник Лайт» прошли все необходимые испытания.

Работаем ежедневно

Наш медцентр работает без выходных и перерывов.

Забота

Мы заботимся о наших пациентов, поэтому мы обязательно отслеживаем Ваше состояние после вакцинации.

Как оформить заявку на вакцинацию на дому?

Записаться онлайн или по телефону

Оставьте заявку на нашем сайте или позвоните нам по номеру телефона
+7(499) 377-00-21.

Уточнить детали заявки с менеджером

Наш менеджер свяжется с Вами, чтобы уточнить, дату и время проведения вакцинации.

Введение 1 компонента вакцины

В назначенный день к Вам приезжает медсестра на 1 этап вакцинации (Спутник V). Если Вы выбрали вакцину Спутник Лайт, то она однокомпонентная.

Введение 2 компонента вакцины

Через 21 день (3 недели) в назначенное время и дату к Вам приехжает медсестра на 2 этап вакцинации (Спутник V).

Остались вопросы по вакцинации?

Оставьте заявку, и в ближайшее время с Вами свяжется менеджер, чтобы ответить на все интересующие Вас вопросы.

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Отзывы наших пациентов

Решила сделать вакцинацию от ковида прямо на дому. Очень понравился сервис и подход. Приехали в назначенное время.
Лариса М.
Не было времени приходить в клинику, поэтому я позвонил, чтобы записаться на вакцинацию на дому. Ответили очень быстро. Оперативно оформили запись.
Дмитрий
Очень рада, что обратилась именно в эту клинику. Медсестра было очень тактичная, безболезненно ввела мне вакцину. Спрашивала, как я себя чувствую и т.д.
Надежда Т.

Остались вопросы? Отвечаем на самые популярные вопросы.

Для прохождения вакцинации необходимо предоставить:

Гражданам РФ

  • паспорт;
  • СНИЛС;
  • полис ОМС;
  • номер телефона, привязанный к госуслугам

Иностранным гражданам:

  • паспорт (с переводом);
  • регистрация

В обоих случаях Ваш организм научится вырабатывать антитела к COVID-19. Однако, невозможно гарантировать, что болезнь пройдет в бессимптомной или слабой форме. Помимо статистики летальных случаев заражения регулярно регистрируются ситуации, когда последствия заболевания сохраняются до 8 месяцев. Введение вакцины – гораздо более простой и безопасный способ научить организм вырабатывать требуемые антитела.

На вакцинацию могут записываться все лица в возрасте от 18 до 60 лет. При этом приоритет предоставляется людям, контактирующим с большим числом лиц, а также пациентам с хроническими заболеваниями.

«Спутник V» — одна из наиболее мягких по воздействию на организм вакцин от COVID-19. Но и после ее введения могут наблюдаться побочные эффекты:

  • повышенная температура тела;
  • ощущение озноба;
  • усталость;
  • головные боли;
  • мышечные боли;
  • покраснение в месте укола;
  • болезненные ощущения в месте укола.

Как правило, негативные симптомы не проявляются вовсе или проявляются в слабой форме. Чаще всего они полностью исчезают через 1-2 дня с момента введения вакцины.

«Спутник V» стал первой на планете вакциной от КОВИД-19, прошедшей все испытания и официально зарегистрированной. Действие препарата основано на платформе вектора аденовируса, индуцирующей формирование клеточного и гуморального иммунитета к возбудителю Covid-19 – вирусу SARS-CoV-2.

Вакцина двухкомпонентная – второй компонент вводится через 21 день после первого.

Статистика ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи» подтверждает эффективность вакцинации препаратом «Спутник V» на общем уровне в 91,6% (значение установлено в ходе клинических исследований) и на уровне 100% против заболеваний в тяжелой форме.

  • Клиника рядом с домом. Наши пункты вакцинации открыты по всей Москве и области, причем постоянно добавляются новые центры;
  • низкие цены. У нас платные, но совсем недорогие услуги;
  • хорошее обслуживание. Перед посещением клиники Вам не придется думать о том, что необходимо купить шприцы или расходные материалы. Просто приходите – у нас все есть;
  • круглосуточная запись. Звоните в наш колл-центр в любое время суток!

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