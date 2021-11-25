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МедЗдрав - это сеть медицинских центров, в которых Вы можете оформить официальные медицинские документы, сдать анализы на коронавирус, пройти вакцинацию. Все наши филиалы в Москве имеют необходимые государственные лицензии. Используем только современное оборудование.
Стоимость вакцинации - от 3000 рублей.
Вакцинируйтесь в удобное Вам время.
Вы можете оформить заявку на вакцинацию через сайт или по телефону.
«Спутник V» и «Спутник Лайт» прошли все необходимые испытания.
Наш медцентр работает без выходных и перерывов.
Мы заботимся о наших пациентов, поэтому мы обязательно отслеживаем Ваше состояние после вакцинации.
Оставьте заявку на нашем сайте или позвоните нам по номеру телефона
+7(499) 377-00-21.
Наш менеджер свяжется с Вами, чтобы уточнить, дату и время проведения вакцинации.
В назначенный день к Вам приезжает медсестра на 1 этап вакцинации (Спутник V). Если Вы выбрали вакцину Спутник Лайт, то она однокомпонентная.
Через 21 день (3 недели) в назначенное время и дату к Вам приехжает медсестра на 2 этап вакцинации (Спутник V).
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Для прохождения вакцинации необходимо предоставить:
В обоих случаях Ваш организм научится вырабатывать антитела к COVID-19. Однако, невозможно гарантировать, что болезнь пройдет в бессимптомной или слабой форме. Помимо статистики летальных случаев заражения регулярно регистрируются ситуации, когда последствия заболевания сохраняются до 8 месяцев. Введение вакцины – гораздо более простой и безопасный способ научить организм вырабатывать требуемые антитела.
На вакцинацию могут записываться все лица в возрасте от 18 до 60 лет. При этом приоритет предоставляется людям, контактирующим с большим числом лиц, а также пациентам с хроническими заболеваниями.
«Спутник V» — одна из наиболее мягких по воздействию на организм вакцин от COVID-19. Но и после ее введения могут наблюдаться побочные эффекты:
Как правило, негативные симптомы не проявляются вовсе или проявляются в слабой форме. Чаще всего они полностью исчезают через 1-2 дня с момента введения вакцины.
«Спутник V» стал первой на планете вакциной от КОВИД-19, прошедшей все испытания и официально зарегистрированной. Действие препарата основано на платформе вектора аденовируса, индуцирующей формирование клеточного и гуморального иммунитета к возбудителю Covid-19 – вирусу SARS-CoV-2.
Вакцина двухкомпонентная – второй компонент вводится через 21 день после первого.
Статистика ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи» подтверждает эффективность вакцинации препаратом «Спутник V» на общем уровне в 91,6% (значение установлено в ходе клинических исследований) и на уровне 100% против заболеваний в тяжелой форме.
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