«Спутник V» — одна из наиболее мягких по воздействию на организм вакцин от COVID-19. Но и после ее введения могут наблюдаться побочные эффекты:

повышенная температура тела;

ощущение озноба;

усталость;

головные боли;

мышечные боли;

покраснение в месте укола;

болезненные ощущения в месте укола.

Как правило, негативные симптомы не проявляются вовсе или проявляются в слабой форме. Чаще всего они полностью исчезают через 1-2 дня с момента введения вакцины.